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Массовая авария в Уфе: на улице Лесотехникума столкнулись две легковушки и автобус

Массовая авария в Уфе: на улице Лесотехникума столкнулись две легковушки и автобус

Уфа | 13 фев 2021 | 16:48

В Уфе накануне произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины.

В ГИБДД Уфы рассказали, что транспортные средства столкнулись напротив дома №14 на ул. Лесотехникума. Предварительно установлено, что водитель, управляющий автомобилем Mitsubishi Pajero, двигался вдоль улицы Лесотехникума и начал разворачиваться.

В это время со стороны ул. Комсомольской двигался Mitsubishi Outlander. В итоге два автомобиля столкнулись. Но от удара первое авто откинуло, что привело к столкновению со стоящим микроавтобусом, выполняющим движение по маршруту №244.

Сообщается, что в результате ДТП за медпомощью обратились две женщины. Обе находились в салоне микроавтобуса. На данный момент ГИБДД ведет разбирательство по факту происшествия.

Ранее сообщалось о том, что уфимка обокрала свою знакомую после застолья. 

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Источник: bash.news

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