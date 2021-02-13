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В Салавате рядом с обелиском обнаружили тело мужчины со следами насилия

В Салавате рядом с обелиском обнаружили тело мужчины со следами насилия

Салават | 13 фев 2021 | 17:04

В Салавате на улице нашли труп с признаками насильственной смерти. Тело лежало рядом с Обелиском боевой и трудовой славы на площади Космонавтов. Как рассказали в МВД РФ по РБ, мужчина был до смерти избит.

- По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков у двух ранее судимых мужчин возник конфликт, в ходе которого один причинил другому телесные повреждения. Потерпевший скончался на месте. Сотрудниками уголовного розыска города Салавата подозреваемый установлен и в настоящее время передан сотрудникам территориального подразделения Следственного комитета России, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что В Сибае под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки.

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Источник: gtrk.tv
Фото: соцсети

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