Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Шкода Октавиа» и «Рено Сандеро», погибла пассажирка

Мелеузовский район | 21 фев 2021 | 18:31

Сегодня, 21 февраля, в Мелеузовском районе на 157 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Шкода Октавиа» и «Рено Сандеро». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.



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Фото: УГИБДД МВД по РБ