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Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Шкода Октавиа» и «Рено Сандеро», погибла пассажирка

Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Шкода Октавиа» и «Рено Сандеро», погибла пассажирка

Мелеузовский район | 21 фев 2021 | 18:31

Сегодня, 21 февраля, в Мелеузовском районе на 157 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Шкода Октавиа» и «Рено Сандеро». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

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В результате аварии пассажирка «Шкоды» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось об аварии в Гафурийском районе. Здесь столкнулись «Лада XRay» и «Рено Дастер», погибла пассажирка.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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