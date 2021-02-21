Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Шкода Октавиа» и «Рено Сандеро», погибла пассажирка
Мелеузовский район | 21 фев 2021 | 18:31
Сегодня, 21 февраля, в Мелеузовском районе на 157 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Шкода Октавиа» и «Рено Сандеро». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
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Ранее сообщалось об аварии в Гафурийском районе. Здесь столкнулись «Лада XRay» и «Рено Дастер», погибла пассажирка.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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