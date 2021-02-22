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Житель Туймазов лишился денег, пытаясь купить у мошенника мотоцикл

Житель Туймазов лишился денег, пытаясь купить у мошенника мотоцикл

Туймазинский район | 22 фев 2021 | 15:24

Житель Башкирии оказался шокирован потерей крупной суммы денег, которые были предназначены для покупки мотоцикла. Все произошло как во сне…

50-летний мужчина, живущий в городе Туймазы, нашел в сети объявление о продаже японского мотоцикла. Его устроили характеристики и цена — всего 55 тысяч рублей. При общении продавец рассказал, что якобы мотоцикл был поврежден в аварии, поэтому выставил низкую цену.

Такой факт не смутил потенциального покупателя и они договорились о сделке. Но было одно условие — деньги необходимо было перечислить заранее. Житель Башкирии согласился и отправил перевод на указанную карту.

Оказалось, он совершил большую ошибку. Больше продавец на связь не выходил, а телефон выключил. В итоге мужчина остался без мотоцикла и без денег.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазах из-за хлопка газа в жилом доме эвакуировали 45 человек.

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Источник: news102.ru

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