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В Уфе пропал известный артист Артем Левчугов

В Уфе пропал известный артист Артем Левчугов

Уфа | 23 фев 2021 | 17:14

В Уфе пропал иллюзионист Артем Левчугов, известный как Артем Holiday. Об этом сообщает его знакомый в Инстаграм на странице артиста.

По словам мужчины, 17 февраля в 10:00 часов Артем вышел из дома и не вернулся. Никакой информации о нем с тех пор не поступало. Всех, кто видел Артема в эти дни, просят обратиться по номеру 89871313008 (Денис) или в полицию – 02.

Автор публикаций в Stories особо подчеркнул, что многие восприняли исчезновение артиста как пиар-ход, однако это не так, и близким Артема действительно необходима помощь в поисках.

«Ребята, какая это шутка, какой это хайп? <…> У нас тоже нервы не железные, нам абсолютно нелегко», - сказал он.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Инстаграм / artemholiday

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