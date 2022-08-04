В Башкирии пропал 10-летний Артем Плотников
11:06, 04 авг 2022
В Башкирии пропал 10-летний уфимец Артем Плотников, сообщили в POO «Поиск детей-Уфа». Мальчика в последний раз видели 3 августа.
По информации спасателей, ребенок на момент исчезновения был одет в черную футболку, синее трико с желтыми лампасами, темно-синие кроссовки и черную кепку.
Всех, кому известно о местонахождении Артема Плотникова, просят связаться с волонтерами по номерам 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87, или позвонить на телефон полиции 112.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: Поиск детей-Уфа
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