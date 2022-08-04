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В Башкирии пропал 10-летний Артем Плотников

В Башкирии пропал 10-летний Артем Плотников

11:06, 04 авг 2022

В Башкирии пропал 10-летний уфимец Артем Плотников, сообщили в POO «Поиск детей-Уфа». Мальчика в последний раз видели 3 августа.

По информации спасателей, ребенок на момент исчезновения был одет в черную футболку, синее трико с желтыми лампасами, темно-синие кроссовки и черную кепку.



Всех, кому известно о местонахождении Артема Плотникова, просят связаться с волонтерами по номерам 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87, или позвонить на телефон полиции 112.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Поиск детей-Уфа
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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