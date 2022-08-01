В Башкирии без вести пропал 29-летний Яков Микишкин

10:07, 01 авг 2022

23 июля вышел из дома и не вернулся 29-летний Яков Микишкин. Об этом сообщают поисковики объединения «БашРегионСпас». Мужчина может находиться в Уфе или Башкирии.



Его приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю толстовку, синие джинсы, белые кроссовки.



Всех, кто знает о местонахождении этого человека, просят позвонить по телефонам 89373102112 или 112. Нужна помощь добровольцев.



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Фото: БашРегионСпас