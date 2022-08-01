Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии без вести пропал 29-летний Яков Микишкин

В Башкирии без вести пропал 29-летний Яков Микишкин

10:07, 01 авг 2022

23 июля вышел из дома и не вернулся 29-летний Яков Микишкин. Об этом сообщают поисковики объединения «БашРегионСпас». Мужчина может находиться в Уфе или Башкирии.

Его приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю толстовку, синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении этого человека, просят позвонить по телефонам 89373102112 или 112. Нужна помощь добровольцев.

По теме:

Источник: www.bashinform.ru
Фото: БашРегионСпас
Теги: происшествия поиск
Читайте также

В Башкирии пропал 6-летний Артур Абдрахманов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 6-летний Артур Абдрахманов
В Башкирии пропал житель Уфы Айдар Ишкулов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Уфы Айдар Ишкулов
В Башкирии после ссоры с бабушкой пропал 12-летний Наиль Шигапов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после ссоры с бабушкой пропал 12-летний Наиль Шигапов
В Башкирии пропал житель Благовещенска Руслан Бикбулатов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Благовещенска Руслан Бикбулатов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: