В Башкирии свернули поиски 16-летней Татьяны Фарковой

11:07, 19 июл 2022

Сегодня, 19 июля, стало известно, что поиски 16-летней Татьяны Фарковой из Уфимского района завершены. Девушку, по данным поискового отряда «Барс», нашли живой.



Детали ее поисков неизвестны, также волонтеры предпочли умолчать о том, где девушка находилась в течение двух недель.



Поиски Татьяны начались 3 июля, когда она ушла из дома в селе Булгаково и исчезла. С того дня о ней не было никакой информации. Мама школьницы рассказывала, что дочь, уходя, оставила записку, в которой сообщала, что планирует уйти на 2-3 дня. 8 июля было принято решение Следственным комитетом объявить ее в розыск.



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Фото: Следком Башкирии