К поискам пропавшей 16-летней Татьяны Фарковой подключился Следком Башкирии

21:54, 08 июл 2022

Следственный комитет Башкирии начал поиски пропавшей 16-летней Татьяны Фарковой из Булгаково. Местонахождение и обстоятельства безвестного исчезновения устанавливают в Уфимской следственном отделе.







По данным СК, подросток ушла из дома 3 июля, после ее местонахождение так и остается неизвестным. В настоящий момент девочка подана в розыск правоохранителями, также ее ищут волонтеры и неравнодушные.



В ведомстве привели приметы ребенка: на вид 16-17 лет, среднее телосложение, короткая стрижка, рыжие волосы, зеленые глаза. На запястье левой руки у девочки есть шрам виде букв «Т + И».



Следственные органы просят всех, кто что-то знает о девочке, сообщить информацию по следующим телефонам: 8 (347) 251-62-51, 8 (347) 273-99-88 (с мобильного телефона 123).

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Фото: СК Башкирии