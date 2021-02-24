В Аургазинском районе на трассе столкнулись 39 автомобилей, пострадали дети

Аургазинский район | 24 фев 2021 | 09:56

Накануне, 23 февраля, в Аургазинском районе произошло массовое ДТП. На двухкилометровом участке трассы Уфа-Оренбург столкнулись 39 автомобилей. Как сообщает региональная ГИБДД, авария произошла в условиях плохой видимости из-за ветра и метели.







В ДТП пострадали 10 человек, в том числе и двое подростков — девочки 16 и 12 лет. Им оказана медицинская помощь. К счастью, летальных исходов не зарегистрировано.

По словам главы Госавтоинсекции Башкирии Динара Гильмутдинова, на данном участке недостатков в состоянии дороги не обнаружено.





«На месте происшествия были задействованы пять экипажей ГИБДД, которые помогали участникам ДТП выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь. При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено. Начато разбирательство», — заявил инспектор.

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