В Альшеевском районе погибла женщина, пытаясь отогреть в подвале замерзшие трубы

Альшеевский район | 24 фев 2021 | 18:44

В селе Шафраново Альшеевского района Башкирии в подвале собственного дома погибла женщина 1952 года рождения. Ее обледеневший труп в воде обнаружили очевидцы вечером 23 февраля.







Предположительно, в доме из-за сильных морозов вышла из строя система отопления, и женщина пыталась самостоятельно отогреть трубы.



В Башкирии наблюдаются сильные морозы, сопровождаемые штормовым ветром. Из-за температурных аномалий системы жизнеобеспечения не выдерживают: жители частных домов сообщают о замерзании воды в трубах, а также задувании ветром газовых котлов.



Ранее сообщалось о том, что в селе Мечниково Альшеевского района Башкирии 19 января загорелся жилой двухквартирный дом.





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