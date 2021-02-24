В Альшеевском районе погибла женщина, пытаясь отогреть в подвале замерзшие трубы

В селе Шафраново Альшеевского района Башкирии в подвале собственного дома погибла женщина 1952 года рождения. Ее обледеневший труп в воде обнаружили очевидцы вечером 23 февраля.
Предположительно, в доме из-за сильных морозов вышла из строя система отопления, и женщина пыталась самостоятельно отогреть трубы.
В Башкирии наблюдаются сильные морозы, сопровождаемые штормовым ветром. Из-за температурных аномалий системы жизнеобеспечения не выдерживают: жители частных домов сообщают о замерзании воды в трубах, а также задувании ветром газовых котлов.