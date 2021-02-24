Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Альшеевском районе погибла женщина, пытаясь отогреть в подвале замерзшие трубы

В Альшеевском районе погибла женщина, пытаясь отогреть в подвале замерзшие трубы

В Альшеевском районе погибла женщина, пытаясь отогреть в подвале замерзшие трубы

Альшеевский район | 24 фев 2021 | 18:44

В селе Шафраново Альшеевского района Башкирии в подвале собственного дома погибла женщина 1952 года рождения. Ее обледеневший труп в воде обнаружили очевидцы вечером 23 февраля.

Предположительно, в доме из-за сильных морозов вышла из строя система отопления, и женщина пыталась самостоятельно отогреть трубы.

В Башкирии наблюдаются сильные морозы, сопровождаемые штормовым ветром. Из-за температурных аномалий системы жизнеобеспечения не выдерживают: жители частных домов сообщают о замерзании воды в трубах, а также задувании ветром газовых котлов.

Ранее сообщалось о том, что в селе Мечниково Альшеевского района Башкирии 19 января загорелся жилой двухквартирный дом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: