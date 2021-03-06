В Уфе пропал подросток Александр Гунькин
Уфа | 06 мар 2021 | 08:35
В Уфе пропал 16-летний Александр Гунькин. Об этом сообщают волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан», которые и занимаются поисками подростка.
Александр ушёл из дома ещё 20 февраля. До сих пор его местоположение остается неизвестным.
Приметы Александра: рост 175 см, телосложение среднее, волосы русые, а глаза карие.
Был одет в черную куртку с капюшоном, черные трико и такого же цвета кроссовки и шапку.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Александра, просят позвонить по номерам 8 800 700 54 52 и 112.
Источник:
bash.news
Фото: «Лиза Алерт Башкортостан»
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