В Белорецке подросток в канун 8 Марта обокрал магазин собственной матери

Белорецкий район | 07 мар 2021 | 20:04

В башкирском городе Белорецке 16-летний подросток обокрал магазин собственный матери. Инцидент произошел в канун 8 Марта, сообщило региональное МВД.







Владелица торговой точки, придя утром на работу, обнаружила пропажу различных сортов пива, сигарет и порядка трех тысяч рублей. Женщина обратилась к сотрудникам полиции, которые шокировали ее неприятной новостью – вором оказался ее же сын. Юноша сознался в содеянном.

Как передали в МВД, парень пошел на преступление, дождавшись, пока мама ляжет спать. Около двух часов ночи он забрал ключи от магазина и направился к нему. Отперев дверь, он забрал товар и деньги. Следствие полагает, что подросток совершил кражу не в одиночку – ему мог помогать знакомый.



Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело о краже. Часть похищенного изъята. Малолетний преступник сейчас находится под подпиской о невыезде.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram