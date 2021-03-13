В Нефтекамске пьяные пассажиры избили таксиста и угнали его автомобиль

Нефтекамск | 13 мар 2021 | 15:43

Пьяные пассажиры избили таксиста и угнали его автомобиль. Инцидент случился в Нефтекамске в ночь на 13 марта.







Как рассказали в пресс-службе МВД РФ по РБ, 24-летний местный житель занимался частным извозом на ВАЗ-2114. Пока таксист ожидал клиентов на улице Дзержинского, к нему подошли двое пьяных парней и потребовали отвезти их на адрес. Получив отказ, мужчины сели в автомобиль и угрозами заставили везти незапланированных пассажиров. После первой остановки «клиенты» захотели выехать дальше из города. Водитель не согласился, и его просто выволокли на улицу, намереваясь забрать автомобиль. Таксист смог забраться на заднее сидение и пытался вразумить дебоширов.

Еще час злоумышленники колесили по близлежащим окрестностям. При возвращении в город автовладелец увидел опорный пункт полиции, и выскочил из движущегося автомобиля с криками о помощи.

- По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции. Любителями покататься на чужом автомобиле оказались местные жители, оба 2000 года рождения. Один из них ранее был судим за кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — комментирует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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