В Нефтекамске пьяные пассажиры избили таксиста и угнали его автомобиль
Нефтекамск | 13 мар 2021 | 15:43
Пьяные пассажиры избили таксиста и угнали его автомобиль. Инцидент случился в Нефтекамске в ночь на 13 марта.
Как рассказали в пресс-службе МВД РФ по РБ, 24-летний местный житель занимался частным извозом на ВАЗ-2114. Пока таксист ожидал клиентов на улице Дзержинского, к нему подошли двое пьяных парней и потребовали отвезти их на адрес. Получив отказ, мужчины сели в автомобиль и угрозами заставили везти незапланированных пассажиров. После первой остановки «клиенты» захотели выехать дальше из города. Водитель не согласился, и его просто выволокли на улицу, намереваясь забрать автомобиль. Таксист смог забраться на заднее сидение и пытался вразумить дебоширов.
Еще час злоумышленники колесили по близлежащим окрестностям. При возвращении в город автовладелец увидел опорный пункт полиции, и выскочил из движущегося автомобиля с криками о помощи.