В Башкирии задержали пенсионера, задумавшего угнать автомобиль таксиста

09:03, 07 апр 2022

В ГИБДД Башкирии сообщили, что в Кумертау задержали 66-летнего угонщика, который пытался завладеть автомобилем «Лада Гранта» местного таксиста.







По информации ведомства, мужчина заказал такси из Кумертау в Уфу. Водитель остановился возле ТЦ «Кумертау», чтобы зайти в магазин. В этот момент пассажир принял решение угнать автомобиль. Таксист вместе с очевидцами пытался догнать свою машину, однако безуспешно.



Впоследствии он обратился в полицию, и вскоре сотрудники ГИБДД задержали «Ладу» с нарушителем на выезде из города.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии молодой водитель насмерть сбил кобылу с жеребенком.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео