В Башкирии задержали пенсионера, задумавшего угнать автомобиль таксиста
09:03, 07 апр 2022
В ГИБДД Башкирии сообщили, что в Кумертау задержали 66-летнего угонщика, который пытался завладеть автомобилем «Лада Гранта» местного таксиста.
По информации ведомства, мужчина заказал такси из Кумертау в Уфу. Водитель остановился возле ТЦ «Кумертау», чтобы зайти в магазин. В этот момент пассажир принял решение угнать автомобиль. Таксист вместе с очевидцами пытался догнать свою машину, однако безуспешно.
Впоследствии он обратился в полицию, и вскоре сотрудники ГИБДД задержали «Ладу» с нарушителем на выезде из города.