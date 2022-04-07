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В Башкирии задержали пенсионера, задумавшего угнать автомобиль таксиста

В Башкирии задержали пенсионера, задумавшего угнать автомобиль таксиста

09:03, 07 апр 2022

В ГИБДД Башкирии сообщили, что в Кумертау задержали 66-летнего угонщика, который пытался завладеть автомобилем «Лада Гранта» местного таксиста.

По информации ведомства, мужчина заказал такси из Кумертау в Уфу. Водитель остановился возле ТЦ «Кумертау», чтобы зайти в магазин. В этот момент пассажир принял решение угнать автомобиль. Таксист вместе с очевидцами пытался догнать свою машину, однако безуспешно.

Впоследствии он обратился в полицию, и вскоре сотрудники ГИБДД задержали «Ладу» с нарушителем на выезде из города.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии молодой водитель насмерть сбил кобылу с жеребенком.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Теги: Кумертау
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