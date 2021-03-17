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Стала известна предварительная причина кровавой разборки посреди улицы в Уфе

Стала известна предварительная причина кровавой разборки посреди улицы в Уфе

Уфа | 17 мар 2021 | 15:04

В центре Уфы неизвестный мужчина зарезал человека. Все это происходило на глазах десятков людей. 

Как стало известно, мужчина, на которого напали с ножом, скончался от обильной кровопотери. Об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Собеседник также добавил, что нападавший мужчина попытался скрыться, однако позже был обнаружен буквально в квартале от места трагедии. Уфимец пытался покончить с собой, но до конца довести начатое не успел. На данный момент остается неизвестным состояние нападавшего. 

Также по предварительной версии причиной конфликта мог стать денежный вопрос. Известно, что у погибшего остались дети и жена. 

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Источник: bash.news

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