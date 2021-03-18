Авария в Иглинском районе: столкнулись «УАЗ» и «ВАЗ-2114», пострадал ребенок и двое взрослых

Иглинский район | 18 мар 2021 | 09:16

17 марта серьезная авария произошла в Иглинском районе в селе Казаяк. На Симской улице столкнулись «УАЗ» и «ВАЗ-2114».



Все случилось в четвертом часу дня. «УАЗом» управлял 25-летний уфимец, а легковушкой управлял 27-летний мужчина. Травмы получили водитель «ВАЗа» и его пассажиры: 16-летняя девочка и 46-летняя женщина.



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано пять ДТП с девятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 23 нетрезвых водителя и пресекли больше 2700 нарушений на дорогах республики.