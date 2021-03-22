В Уфе пьяная молодежь избила и ограбила горожанина, за замечание в свой адрес

Уфа | 22 мар 2021 | 09:27

Житель Уфы увидев на улице, как группа молодых людей распивает спиртное, сделал им замечание и стал жертвой нападения с их стороны. В результате инцидента нападавший разбил ему лицо и отобрал телефон. Злоумышленник уже пойман полицией и в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое.







Разбой произошел в микрорайоне Инорс. Горожанин – 31-летний мужчина шел по улице и увидев группу парней и девушку, распивающую спиртное, сделал им замечание. Один из молодых людей начал выяснять с ним отношения, словесная перепалка переросла в драку. В итоге, нападавший разбил уфимцу лицо и отобрал его смартфон.



Пострадавший сначала пошел в полицию, затем обратился за помощью медиков.





- Злоумышленник задержан. К этому моменту, он успел продать отобранный телефон и на вырученное купил спиртное, - сообщает башкирская полиция подробности истории.

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В отношении 22-летнего задержанного возбудили уголовное дело о разбое. Он признался полицейским о преступлении. Правоохранители в ходе обыска изъяли у него нож.