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В Уфе пьяные мужчина с подростком, обрызгали перцовкой и ограбили прохожего

В Уфе пьяные мужчина с подростком, обрызгали перцовкой и ограбили прохожего

10:10, 22 авг 2023

В Уфе компания молодых людей избила и ограбила прохожего. Подробности инцидента, которое произошло в Калининском районе города рассказали в пресс-центре прокуратуры Башкирии.

По версии следователей, в прошлом месяце двое парней в возрасте 15 и 20 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с прохожим по незначительному поводу. 20-летний злоумышленник нанес несколько ударов мужчине, а школьник применил перцовый баллончик, направив его в лицо жертве. После этого, хулиганы похитили у пострадавшего рюкзак с ценными предметами, общая стоимость которых превышала 3000 рублей.

В отношении старшего из них было возбуждено два уголовных дела по факту разбоя и вовлечения несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. В ходе допроса им была частично признана вина. Дело направлено на рассмотрение в суд Калининского района столицы. Прокуратура также передала в суд материалы уголовного дело в отношении второго участника преступления. Его обвиняют в разбойном нападении.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа ограбление нападение
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