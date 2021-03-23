Жительница Гафурийского района убила и спрятала труп мужчины в колодце

Гафурийский район | 23 мар 2021 | 11:06

Следователи Башкирии раскрыли жуткое убийство в Гафурийском районе. Сообщается, что 19 марта в колодце в деревне Белое озеро было найдено расчлененное тело 40-летнего мужчины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ).







Выяснилось, что погибшего часто видели в обществе 39-летней местной жительницы. Женщина сначала отрицала знакомство с убитым, после призналась в совершении преступления.



По версии следствия, 12 февраля они с мужчиной распивали алкоголь в доме у женщины. Между ними возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры подозреваемая схватила скалку и несколько раз ударил ею по голове убитого. От травм он скончался на месте.

Женщина спустя 2 дня обратилась за помощью к подруге, которая посоветовала спрятать тело в заброшенном колодце. Для удобства перевозки злоумышленница расчленила тело. Отмечается, что о пропаже мужчины никто не заявлял, так как он работал вахтовиком и мог долгое время отсутствовать дома.



Расследование уголовного дела продолжается. В настоящий момент женщину взяли под стражу. Ее подруге также грозит тюремный срок за укрывательство особо тяжкого преступления.

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Фото: СК по РБ