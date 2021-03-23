В Уфе массово эвакуируют школы из-за сообщений о бомбе

Уфа | 23 мар 2021 | 11:10

В Уфе эвакуировали четыре школы, сейчас дети до сих пор находятся на улице, а кого-то экстренно завели в соседние здания и садики. Сегодня утром, 23 марта, детей экстренно выводили из помещений, сообщают очевидцы и родители учеников в соцсетях.







Известно, что на данный момент эвакуация идет в школе № 147 в микрорайоне Нагаево, лицее № 155, школах № 101 и № 137 в микрорайоне Шакша.



— Звонок про бомбу [поступил], — рассказала уфимка Светлана Вахитова.

Также некоторые родители уверяют, что позвонил аноним.

— Учителя молодцы, всех оперативно вывели. Воспитатели одели всех и пешком в соседний детский сад повели детей. Спасибо огромное нашим учителям и воспитателям, — говорит Алеся Шайхисламова.

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В МВД Башкирии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.