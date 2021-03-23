Крупный пожар в Уфе: погибли женщина и мужчина | видео

Уфа | 23 мар 2021 | 14:12

Серьезный пожар с погибшими произошел сегодня, 23 марта, в многоэтажном доме на улице Комсомольской в Уфе. Сообщение о возгорании в доме №142 поступило в 11:35.



Огонь охватил квартиру на 5 этаже девятиэтажного дома. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировано 30 человек, в том числе 2 детей. Открытое горение ликвидировано в 11:50.

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Фото: скриншот видео

К сожалению, на пепелище обнаружены двое погибших: мужчина и женщина, их личности устанавливаются.К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава МЧС России. Причины устанавливаются.