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Авария в Янаульском районе: пьяный водитель за рулём Volkswagen Polo совершил опрокидывание на проезжей части

Авария в Янаульском районе: пьяный водитель за рулём Volkswagen Polo совершил опрокидывание на проезжей части

Янаульский район | 25 мар 2021 | 09:33

В Янаульском районе зарегистрировано пьяное ДТП с опрокидыванием на проезжей части, об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла после полудня 24 марта на 41 км автодороги Нефтекамск-Янаул. По предварительным данным, 55-летний местный житель за рулём Volkswagen Polo совершил опрокидывание на проезжей части. В результате ДТП водитель получил травмы.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении проверки в парах выдыхаемого воздуха алкотестер показал 0,906 мг спирта. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в ходе которых 11 человек получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,6 тыс. нарушений ПДД, задержаны 26 нетрезвых водителей.

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Источник: ufa.aif.ru

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