Авария в Благоварском районе: столкнулись автоцистерна КамАЗ и автомобиль Opel Corsa, погибла девочка | видео

Благоварский район | 27 мар 2021 | 07:55

ДТП с погибшим ребенком произошло 26 марта в одиннадцатом часу вечера в Благоварском районе республики. На 1391 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск возле посёлка Мирный, столкнулись автоцистерна КамАЗ под управлением 56-летнего водителя и легковой автомобиль Opel Corsa, за рулём которого находилась 30-летняя уфимка.





В результате аварии погибла 11-летняя пассажирка иномарки, дочь сестры водителя. В автомобиле также находились мама девочки и 8-летний сын водителя. Мальчику также потребовалась медицинская помощь.



Как сообщается, сестры со своими детьми ехали в Буздякский район. Подробности уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по РБ