Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Благоварском районе: столкнулись автоцистерна КамАЗ и автомобиль Opel Corsa, погибла девочка | видео

Авария в Благоварском районе: столкнулись автоцистерна КамАЗ и автомобиль Opel Corsa, погибла девочка | видео

Авария в Благоварском районе: столкнулись автоцистерна КамАЗ и автомобиль Opel Corsa, погибла девочка | видео

Благоварский район | 27 мар 2021 | 07:55

ДТП с погибшим ребенком произошло 26 марта в одиннадцатом часу вечера в Благоварском районе республики.  На 1391 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск возле посёлка Мирный, столкнулись автоцистерна КамАЗ под управлением 56-летнего водителя и легковой автомобиль Opel Corsa, за рулём которого находилась 30-летняя уфимка.

В результате аварии погибла 11-летняя пассажирка иномарки, дочь сестры водителя. В автомобиле также находились мама девочки и 8-летний сын водителя. Мальчику также потребовалась медицинская помощь.

Как сообщается, сестры со своими детьми ехали в Буздякский район. Подробности уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: