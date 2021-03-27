Авария в Благоварском районе: столкнулись автоцистерна КамАЗ и автомобиль Opel Corsa, погибла девочка | видео

ДТП с погибшим ребенком произошло 26 марта в одиннадцатом часу вечера в Благоварском районе республики. На 1391 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск возле посёлка Мирный, столкнулись автоцистерна КамАЗ под управлением 56-летнего водителя и легковой автомобиль Opel Corsa, за рулём которого находилась 30-летняя уфимка.
В результате аварии погибла 11-летняя пассажирка иномарки, дочь сестры водителя. В автомобиле также находились мама девочки и 8-летний сын водителя. Мальчику также потребовалась медицинская помощь.
Как сообщается, сестры со своими детьми ехали в Буздякский район. Подробности уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.