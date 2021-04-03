Житель Азербайджана рассказал детали убийства девушки в Стерлитамаке

Стерлитамакский район | 03 апр 2021 | 14:15

Задержанный 23-летний житель Азербайджан, подозреваемый в убийстве молодой девушки в Стерлитамаке, рассказал следователям подробности совершенного преступления. На следственных мероприятиях мужчина хладнокровно показал, как душил девушку, нанес дюжину ножевых ранений, а потом замотал тело в мешок и спрятал под кровать, чтобы соседи не учуяли трупный запах.







Напомним, что страшное убийство 21-летней девушки произошло в Стерлитамаке. В полицию с заявлением о пропаже сестренки, которая предположительно ушла жить к 23-летнему парню из Азербайджан, обратился местный житель. Правоохранители вскрыли съемную квартиру молодого человека и нашли там труп девушки. Он был замотан в мусорный мешок и нахохлился под кроватью. Девушку сначала душили, а потом искололи ножом. На ее теле криминалисты насчитали 12 ножевых ранений.

Подозреваемый сразу был объявлен в международный розыск. Он решил скрыться от следствия на берегу моря в Анталье, но был задержан при прохождении через турецкую границу. По прибытию в Стерлитамак, молодого человека арестовали, и он признался в убийстве подруги. Рассказал, что в тот вечер они поссорились из-за бытового вопроса.



Во время следственных мероприятий он подробно рассказал и показал следователям, как убивал невинную жертву. СУСК РФ по Башкирии опубликовало видео его признания.

- Я сначала задушил ее руками, - говорит он следователям, отвечая на вопрос, как именно он совершил преступление.









Он не помнит точное число ударов ножом по ней, предполагает, что больше 10.

- По-моему, двенадцать. Потом я замотал ее в мешки и спрятал под кровать. После этого перевел все денежные средства с ее карт себе. Потом купил билет из Уфы до Москвы и улетел, - хладнокровно рассказывает предполагаемый убийца.

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