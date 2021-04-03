В Благоварском районе в пожаре погибли мать и ее малолетний сын

Благоварский район | 03 апр 2021 | 16:36

Пожар в частном жилом доме в селе Языково Благоварского района унес жизни женщины и ее с 6-летнего сына. Кроме того пострадал 3-летний ребенок, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.







Смертельный пожар разгорелся в жилом доме по ул. Генерала Шаймуратова. Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС устранили пожар.

- К несчастью, во время тушения были обнаружены погибшие. Это женщина 34 лет и 6-летний мальчик. Помимо этого, ожоги получил трехлетний ребенок, которого доставили в центральную райбольницу Языково. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, - рассказали спасатели.

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В тушении пожара были задействованы 23 человека и десять единиц техники. Причины возгорания выясняются.