В Башкирии в частном доме сгорели мужчина и женщина

15 май 2021 | 18:41

Тела мужчины и женщины были обнаружены после тушения пожара в частном бревенчатом доме в Миякинском районе Башкирии. Дознаватель МЧС выясняет причины трагедии.







В 15.19 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом бревенчатом доме по улице Коммунистическая в селе Тамьян-Таймас Миякинского района республики.



На место были направлены силы и средства МЧС России, но первыми на пожар прибыли подразделения добровольной пожарной команды Богдановского сельского совета. К их приезду дом горел на площади 60 квадратных метров.

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- К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены два погибших -женщина 1956 года рождения и мужчина 1968 года рождения, - сообщает МЧС Башкирии.

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На тушении возгорания участвовали 13 человек и шесть единиц техники. Обстоятельства и причины пожара выясняет дознаватель МЧС РФ.