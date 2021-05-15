В Башкирии в частном доме сгорели мужчина и женщина
15 май 2021 | 18:41
Тела мужчины и женщины были обнаружены после тушения пожара в частном бревенчатом доме в Миякинском районе Башкирии. Дознаватель МЧС выясняет причины трагедии.
В 15.19 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом бревенчатом доме по улице Коммунистическая в селе Тамьян-Таймас Миякинского района республики.
На место были направлены силы и средства МЧС России, но первыми на пожар прибыли подразделения добровольной пожарной команды Богдановского сельского совета. К их приезду дом горел на площади 60 квадратных метров.