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Уфимец с приятелями похитил более 15 тонн дизтоплива, "врезавшись" в трубопровод

Уфимец с приятелями похитил более 15 тонн дизтоплива, "врезавшись" в трубопровод

Уфа | 03 апр 2021 | 22:06

В Уфе задержали 5 человек, с августа нынешнего года ухитрившиеся похитить свыше 15 тонн дизтоплива. Противозаконные действия обнаружила в ночное время служба безопасности транспортной компании.

В пресс-центре Росгвардии Республики Башкортостан сообщили, что, по имеющимся сведениям, 40-летний житель города Уфы со своими подельниками из Оренбургской области возрастом от 31 до 42 лет осуществили врезку в нефтяной трубопровод на территории лесополосы в д. Подымалово. В результате преступники с августа текущего года сумели похитить свыше 15 тонн дизтоплива.

Пресс-служба Росгвардии РБ:

В Уфе при поддержке сил Росгвардии были задержаны подозреваемые в крупном хищении дизельного топлива из нефтяного трубопровода. В отношении задержанных возбудили уголовно-процессуальное производство по признакам преступного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Четверых поместили под стражу, одного - под домашний арест.
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Источник: bash.news

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