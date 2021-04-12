В Кармаскалинском районе возле родника обнаружили обезображенный труп

Кармаскалинский район | 12 апр 2021 | 18:03

В Кармаскалах сегодня, 12 апреля, в реке Уршак обнаружили труп, передает местное издание «Кармаскалинская новь». По имеющейся информации, тело нашли водители около родника «Счастье» по улице Ленина.



В настоящий момент известно, что найден труп женщины около 45 лет. Предположительно, это пропавшая в июле прошлого года Расида Бакиева. На опознание тела, отмечают журналисты, пригласили ее сына, однако из-за долгого нахождения в воде установить личность не удалось.



В настоящий момент уже взяты анализы ДНК сына пропавшей, ожидаются результаты экспертизы.



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Фото: Кармаскалинская новь