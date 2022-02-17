В Башкирии нашли обмороженный труп девушки

21:25, 17 фев 2022

В городе Башкирии между гаражей обнаружили труп девушки. Об этом сообщает газета «Кумертауское время».



По информации источника в правоохранительных органах, сегодня утром, около 11 часов, в микрорайоне Восточном (по улице Энергетиков) в городе Кумертау был найден женский труп. Личность умершей установлена, девушке было около 25 лет, она проживала в Ермолаево.







Сообщается, что куртка девушки лежала неподалёку. Признаков избиения и насильственной смерти эксперты не обнаружили. Пока одна из версий — смерть от переохлаждения.



Ведётся расследование.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе 14 февраля, в День святого Валентина, местный житель в недостроенном помещении обнаружил мертвого мальчика.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram