В Баймакском районе Башкирии в недострое нашли тело подростка

17:26, 17 фев 2022

В Баймакском районе 14 февраля, в День святого Валентина, местный житель в недостроенном помещении обнаружил мертвого мальчика.







Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, 15-летний житель одной из деревень района свел счеты с жизнью.



Что стало причиной такого поступка, пока неизвестно. Следователям и полицейским предстоит установить все обстоятельства случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке 33-летнего местного жителя обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своей сожительницы. По информации ведомства, причиной произошедшего стала ссора из-за алкоголя.

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