Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Баймакском районе Башкирии в недострое нашли тело подростка

В Баймакском районе Башкирии в недострое нашли тело подростка

17:26, 17 фев 2022

В Баймакском районе 14 февраля, в День святого Валентина, местный житель в недостроенном помещении обнаружил мертвого мальчика.

Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, 15-летний житель одной из деревень района свел счеты с жизнью.

Что стало причиной такого поступка, пока неизвестно. Следователям и полицейским предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке 33-летнего местного жителя обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своей сожительницы. По информации ведомства, причиной произошедшего стала ссора из-за алкоголя.

Читайте также: 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Баймакский район происшествия
Читайте также

В Мишкинском районе обнаружили тело полугодовалового ребенка
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе обнаружили тело полугодовалового ребенка
В Салаватском районе обнаружили тело подростка
---
В Салаватском районе обнаружили тело подростка
В Стерлитамаке мужчина свел счеты с жизнью после ссоры с женой
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке мужчина свел счеты с жизнью после ссоры с женой
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
Происшествия в Башкирии
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
В Абзелиловском районе в гараже обнаружили тело подростка
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе в гараже обнаружили тело подростка
В Баймакском районе произошла страшная трагедия (18+)
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе произошла страшная трагедия (18+)
В Учалинском районе сотрудник полиции совершил самоубийство
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе сотрудник полиции совершил самоубийство
В Мечетлинском районе от двух ножевых ранений скончался мужчина
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе от двух ножевых ранений скончался мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: