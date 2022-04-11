В Башкирии в талых водах обнаружили труп женщины

20:23, 11 апр 2022

В Салаватском районе в воде нашли тело женщины. Инцидент произошел в селе Мечетлино в прошедшие выходные.



Источники сообщают, что местная жительница шла около реки Юрюзань. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент она упала в воду - выбраться женщина из воды уже не смогла. Тело женщины заметили в воде местные жители, они сообщили об этом в экстренные службы.







Полицейские достали тело из воды и направили его на судмедэкспертизу. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на окраине леса, на расстоянии 2 км от деревни Таллыкуль, был найден труп мужского пола.





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Фото: из открытых источников