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В Башкирии в талых водах обнаружили труп женщины

В Башкирии в талых водах обнаружили труп женщины

20:23, 11 апр 2022

В Салаватском районе в воде нашли тело женщины. Инцидент произошел в селе Мечетлино в прошедшие выходные.

Источники сообщают, что местная жительница шла около реки Юрюзань. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент она упала в воду - выбраться женщина из воды уже не смогла. Тело женщины заметили в воде местные жители, они сообщили об этом в экстренные службы.

Полицейские достали тело из воды и направили его на судмедэкспертизу. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на окраине леса, на расстоянии 2 км от деревни Таллыкуль, был найден труп мужского пола.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: из открытых источников
Теги: Салаватский район происшествия
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