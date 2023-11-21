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В Татышлинском районе Башкирии в колодце обнаружили тело женщины

В Татышлинском районе Башкирии в колодце обнаружили тело женщины

20 ноября в Татышлинском районе Башкирии произошла трагедия - в общий колодец глубиной около 10 метров упала 42-летняя жительница деревни Манагаз. Как сообщает информационное агентство "Башинформ", инцидент произошел днем, а тело несчастной женщины спасатели смогли извлечь лишь спустя 3,5 часа после падения.

Операция по извлечению тела проводилась силами зонального поисково-спасательного отряда города Дюртюли. По предварительным данным, женщина неудачно упала в колодец и захлебнулась водой. Однако, как рассказали местные жители, это далеко не первый подобный инцидент с летальным исходом в их деревне. В том же колодце в прошлом году якобы погибли два пожилых человека с разницей буквально в несколько месяцев.

В настоящее время обстоятельства и причины данного происшествия устанавливают представители правоохранительных органов. Точные данные о личности погибшей и деталях случившегося будут известны по завершении расследования.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Татышлинский район происшествия смерть несчастный случай
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