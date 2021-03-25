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В Кармаскалинском районе осудили подростка, избившего обидчика клюшкой

В Кармаскалинском районе осудили подростка, избившего обидчика клюшкой

Кармаскалинский район | 25 мар 2021 | 14:29

В Башкирии подростка признали виновным в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мальчик жестоко избил обидчика хоккейной клюшкой.

Инцидент произошёл ещё в июне 2020 года. Поздно ночью в одном из населенных пунктов Кармаскалинского района между подростком и ещё одним парнем возник конфликт. Тогда во время ссоры мальчик ударил оппонента хоккейной клюшкой по голове и голени. Пострадавший получил серьёзные травмы.

В суде подросток признал свою вину частично — мальчик заверил, что не планировал причинять обидчику тяжкий вред здоровью. Однако суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: bash.news
Фото: pixabay

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