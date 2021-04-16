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В Салавате водитель Дэу Нексия сбил велосипедистку

В Салавате водитель Дэу Нексия сбил велосипедистку

Салават | 16 апр 2021 | 09:06

15 апреля на автодорогах Республики Башкортостан произошло три автомобильной аварии, в которых 3 человека получили различные травмы.

В 10-ом часу вечера в городе Салавате на перекрестке улиц Островского и Калинина 36-летний местный житель за рулём Дэу Нексия совершил наезд на на 16-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Студентка 2 курса одного из колледжей получила ушибы. Стало известно, что девушка пересекала проезжую часть не спешившись. Медосвидетельствование показало, что на момент ДТП водитель был трезв. Началось разбирательство.


За прошедшие сутки инспекторами ДПС было выявлено порядка 2340 нарушений правил дорожного движения, 28 нетрезвых водителей были задержаны.

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Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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