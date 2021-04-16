В Салавате водитель Дэу Нексия сбил велосипедистку

Салават | 16 апр 2021 | 09:06

15 апреля на автодорогах Республики Башкортостан произошло три автомобильной аварии, в которых 3 человека получили различные травмы.







В 10-ом часу вечера в городе Салавате на перекрестке улиц Островского и Калинина 36-летний местный житель за рулём Дэу Нексия совершил наезд на на 16-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Студентка 2 курса одного из колледжей получила ушибы. Стало известно, что девушка пересекала проезжую часть не спешившись. Медосвидетельствование показало, что на момент ДТП водитель был трезв. Началось разбирательство.

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Источник: блог начальника ГИБДД РБ

Фото: блог начальника ГИБДД РБ

За прошедшие сутки инспекторами ДПС было выявлено порядка 2340 нарушений правил дорожного движения, 28 нетрезвых водителей были задержаны.