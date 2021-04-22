ДТП в Уфе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода

Уфа | 22 апр 2021 | 09:35

В десятом часу вечера 21 апреля в Уфе произошла авария с трагическим исходом. При этом виновник просто уехал с места происшествия.



В десятом часу вечера под колеса автомобиля попал 59-летний уфимец. Неустановленный автомобилист ехал со стороны поселка Турбаслы в сторону улицы Зеленая Роща и сбил шедшего в попутном направлении пешехода. Удар был такой силы, что мужчина скончался, а водитель попросту уехал с места аварии. Сейчас полицейские ведут розыск нарушителя.







Всех, кто обладает полезной информации по этому делу, просят обратиться в ближайший отдел полиции.



За сутки в Башкирии зарегистрировано шесть ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими. Сотрудники ГИБДД выявили больше 2370 нарушений на дорогах и задержали 23 нетрезвых водителя.



Ранее, двое сестёр-восьмиклассниц из Уфы пострадали в результате наезда внедорожника "Honda CR-V". Авария произошла в семь часов вечера на Советской площади столицы республики.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео