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В Салавате пожар унес жизнь ветерана Великой Отечественной войны

В Салавате пожар унес жизнь ветерана Великой Отечественной войны

Салават | 23 апр 2021 | 09:17

По сообщению пресс-службы Следственного комитета РБ, в настоящий момент началась доследственная проверка причин и обстоятельств гибели 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в жилом двухэтажном доме на улице Богдана Хмельницкого в Салавате.

Сообщается, что возгорание произошло накануне вечером, 22 апреля. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, но спасти ветерана не удалось. В настоящее время устанавливаются причины пожара, следователи осматривают место трагедии и допрашивают свидетелей произошедшего. В ближайшее время будет назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.

Ранее сообщалось о том, что в Салавате обнаружили труп пропавшего год назад мужчины. 

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Фото: из архива newsbash.ru

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