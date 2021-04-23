В Салавате пожар унес жизнь ветерана Великой Отечественной войны

Салават | 23 апр 2021 | 09:17

По сообщению пресс-службы Следственного комитета РБ, в настоящий момент началась доследственная проверка причин и обстоятельств гибели 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в жилом двухэтажном доме на улице Богдана Хмельницкого в Салавате.







Сообщается, что возгорание произошло накануне вечером, 22 апреля. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, но спасти ветерана не удалось. В настоящее время устанавливаются причины пожара, следователи осматривают место трагедии и допрашивают свидетелей произошедшего. В ближайшее время будет назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.



Ранее сообщалось о том, что в Салавате обнаружили труп пропавшего год назад мужчины.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru