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Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Лада Гранта и встречная ГАЗ Некст

Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Лада Гранта и встречная ГАЗ Некст

Мелеузовский район | 28 апр 2021 | 10:16

Серьезное ДТП произошло в ночь на 28 апреля в Мелеузовском районе Башкирии. Около двух часов ночи на 183 км автодороги Уфа-Оренбург, близ села Зирган, столкнулись «Лада Гранта и встречная ГАЗ Некст.

Удар был настолько сильным, что 26-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали с серьезными травмами. По предварительным данным, авария произошла в момент, когда он выехал на обгон. Начато разбирательство.

Всего 27 апреля на дорогах Башкортостана зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в них 6 человек получили различные травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено 2390 нарушений правил дорожного движения, задержаны 40 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось об аварии в Альшеевском районе. Здесь столкнулись Audi 100 и встречный Geely MK.

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Источник: gtrk.tv
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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