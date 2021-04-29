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В Сибае парень с другом убили сожителя матери за оскорбление

В Сибае парень с другом убили сожителя матери за оскорбление

Сибай | 29 апр 2021 | 20:52

Пресс-служба Следкома Башкирии сообщает, что в Сибае задержаны 20-летний и 19-летний местные жители. Молодых людей обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как стало известно, в ночь с 27 на 28 апреля молодые люди выпивали вместе с матерью одного из подозреваемых и ее сожителем. Однако во время застолья случился конфликт. Женщина и ее возлюбленный поссорились, а молодой человек решил заступиться за мать. Он и его друг избили мужчину и ушли из дома. Когда подозреваемые удалились, находившаяся в соседней комнате дочь женщины вызвала врачей. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но от полученных травм мужчина скончался в больнице.

В настоящее время следователи допрашивают подозреваемых и свидетелей случившегося, расследование уголовного дела продолжается. Парням грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Благовещенске 14-летняя девушка с друзьями напала на несовершеннолетнюю.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: СУ СК России по РБ

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