В Сибае парень с другом убили сожителя матери за оскорбление

Сибай | 29 апр 2021 | 20:52

Пресс-служба Следкома Башкирии сообщает, что в Сибае задержаны 20-летний и 19-летний местные жители. Молодых людей обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.



Как стало известно, в ночь с 27 на 28 апреля молодые люди выпивали вместе с матерью одного из подозреваемых и ее сожителем. Однако во время застолья случился конфликт. Женщина и ее возлюбленный поссорились, а молодой человек решил заступиться за мать. Он и его друг избили мужчину и ушли из дома. Когда подозреваемые удалились, находившаяся в соседней комнате дочь женщины вызвала врачей. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но от полученных травм мужчина скончался в больнице.







В настоящее время следователи допрашивают подозреваемых и свидетелей случившегося, расследование уголовного дела продолжается. Парням грозит до 15 лет лишения свободы.



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Фото: СУ СК России по РБ