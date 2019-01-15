Житель Салавата до смерти избил мужчину заподозрив его в краже
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В Салавате следователи задержали 25-летнего горожанина, который, поругавшись со знакомым, избил его до смерти.
По данным новостного сайта Новости Башкирии сегодня, местный житель вместе со спутницей собрали компанию у себя дома вечером 9 января этого года. Один из гостей оставил на столе паспорт и телефон, а через некоторое время не смог найти их. Заподозрив хозяина в краже, молодой мужчина устроил скандал, который быстро перерос в потасовку. В итоге гость сильно избил мужчину, отправившись после этого вместе с приятелем домой.
Сожительница пострадавшего вызвала «неотложку», и мужчину доставили в больницу. Но, к несчастью, усилия врачей оказались напрасны – 42-летний пациент умер от полученных травм 10 января.
По данным пресс-службы следкома Башкортостана, злоумышленник задержан по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Стражи порядка направили в суд ходатайство о заключении подследственного под стражу.
Вам будет интересно: судьбу перинатального центра в Салавате решит проверка прокуратуры и Росздравнадзора
По данным новостного сайта Новости Башкирии сегодня, местный житель вместе со спутницей собрали компанию у себя дома вечером 9 января этого года. Один из гостей оставил на столе паспорт и телефон, а через некоторое время не смог найти их. Заподозрив хозяина в краже, молодой мужчина устроил скандал, который быстро перерос в потасовку. В итоге гость сильно избил мужчину, отправившись после этого вместе с приятелем домой.
Сожительница пострадавшего вызвала «неотложку», и мужчину доставили в больницу. Но, к несчастью, усилия врачей оказались напрасны – 42-летний пациент умер от полученных травм 10 января.
По данным пресс-службы следкома Башкортостана, злоумышленник задержан по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Стражи порядка направили в суд ходатайство о заключении подследственного под стражу.
Вам будет интересно: судьбу перинатального центра в Салавате решит проверка прокуратуры и Росздравнадзора
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