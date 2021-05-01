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В Уфе пьяный мужчина набросился с кулаками на двух бабушек | видео

В Уфе пьяный мужчина набросился с кулаками на двух бабушек | видео

Уфа | 01 май 2021 | 16:54

Накануне, 30 апреля, вечером в городе Уфе две пенсионерки подверглись нападению. Видео инцидента сняли на телефон дети. Происшествие случилось на ул. Лесной проезд, 14/1.

Мужчина в состоянии опьянения, проходя возле подъезда, накинулся на двух пожилых женщин 92 и 94 лет. Местные жители сообщили, что он повалил их на землю, затем начал пинать ногами, кричал и нецензурно выражался. На помощь бабушкам бросились дети и взрослые, пытаясь их защитить.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и увезли нападавшего в отделение полиции. Женщины, одна из которых является ветераном войны и труда, на данный момент находятся дома.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на два месяца арестовали начальника отдела МВД.


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Источник: gtrk.tv

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