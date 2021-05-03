МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра

| 03 май 2021 | 17:43

В МЧС по Республике Башкортостан сообщили, что в регионе прогнозируется штормовой ветер.







Как сообщили в пресс-центре ведомства, 4 мая в республике прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с и повышение температуры до +22°, +27°.

— Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь укрыться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями, — предостерегли горожан сотрудники МЧС.

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