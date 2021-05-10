В Уфе мужчина разбил ударом руки стекло входной двери дома | видео

Уфа | 10 май 2021 | 13:54

Ночью в Уфе мужчина одним ударом руки разбил стекло входной группы дома. Инцидент произошел в пятом часу утра на улице Столярова, 6 в микрорайоне «Яркий». Момент зафиксировала камера наблюдения.



Известно, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Вандала разыскивает полиция.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе женщина лишилась 3,5 миллионов рублей, ее запугивали в течение 5 дней.

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Фото: скрин видео