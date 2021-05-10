На реке Белой в Уфе перевернулась лодка с детьми

Уфа | 10 май 2021 | 20:05

В Уфе на реке Белой перевернулась лодка, в которой находились семеро человек, в том числе трое детей. Из воды их вытащили спасатели и очевидцы, а на место прибыли медики. Об этом сегодня, 10 мая, рассказали в уфимском управлении гражданской защиты населения.







Инцидент случился вчера вечером. По данным УГЗ, трое мужчин и женщина решили покататься на лодке и взяли с собой троих детей. Возле Северного автовокзала плавательное средство опрокинулось, и все семеро оказались в воде.



— К счастью, в этот момент на берегу находились люди, которые и сообщили о произошедшем в экстренную службу. Уфимские спасатели своевременно оказали помощь участникам происшествия, вытащили их на берег и передали медикам; нескольких человек подобрали очевидцы, проплывавшие в этот момент на лодке, — сообщили в управлении гражданской защиты.

В ведомстве добавили, что после оказания медицинской помощи дети и трое взрослых были отпущены, но женщина пострадала.





— Ее госпитализировали с переохлаждением, — сообщила специалист пресс-службы УГЗ Альфия Рысаева.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.