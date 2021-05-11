В Абзелиловском районе ранее судимый мужчина избил свою сожительницу и поджег дом

Абзелиловский район | 11 май 2021 | 18:09

О происшествии в последний день майских праздников сообщили в пресс-службе МВД по республике сегодня, 11 мая. Накануне к сотрудникам правопорядка обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что сожитель ее дочери избил родственников и поджег дом. На вызов немедленно выехали полицейские.



На месте происшествия правоохранители задержали 27-летнего ранее судимого мужчину. Как удалось установить, ранее подозреваемый познакомился с 31-летней жительницей Абзелиловского района. Через некоторое время он переехал к ней в дом, в котором также проживали мать и трое детей женщины.







Конфликт произошел 10 мая после пикника у реки с шашлыками и алкоголем. Сожители сильно поссорились, подозреваемый стал бить свою подругу шлангом. Пожилая женщина начала заступаться за свою дочь и выгонять мужчину. Но он разозлился, схватил канистру с бензином и облил горючим мебель в доме. В это время его попытался остановить родственник избитых женщин, однако получил несколько ударов ножом.



Злоумышленник успел бросить зажженную спичку, прежде чем попытаться скрыться. Огонь самостоятельно смогли потушить родственники хозяйки. В настоящее время мужчина находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.





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Фото: пресс-служба МВД России по РБ