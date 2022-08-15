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Житель Башкирии едва не сжег сожительницу и ее двоих детей

Житель Башкирии едва не сжег сожительницу и ее двоих детей

11:44, 15 авг 2022

В Дуванском районе 38-летний житель села Месягутово едва не сжег сожительницу и ее двоих детей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, инцидент произошел 11 августа 2022 года.



По данным ведомства, утром пьяный мужчина приехал домой к своей сожительнице на такси и попросил ее заплатить за поездку, однако женщина отказалась. И между сожителями произошла ссора. Хозяйка дома попросила мужчину забрать свои вещи и покинуть дом. В ответ злоумышленник облил бензином помещение кухни и сожительницу, попав ей в глаза, также попал на руку девочке. Пока женщина промывала глаза, подозреваемый поджег дом и скрылся. Мать смогла быстро вывести из горящего дома 12-летнюю дочь и 8-летнего сына. В результате ЧП девочка получила ожог руки.


Вскоре мужчину задержали. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, подозреваемый сознался в содеянном.

Сейчас с ним проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершенным преступлениям.

Ранее сообщалось о том, что в селе Месягутово Дуванского района в пожаре пострадала 14-летняя девочка, вернувшаяся в горящий дом за кошкой, сообщили в главном управлении МЧС России по Башкирии.

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Источник: gtrk.tv
Фото: следком Башкирии
Теги: Дуванский район происшествия криминал
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