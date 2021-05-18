ДТП в Уфе: мотоциклист на скорости влетел в легковое авто | видео

18 май 2021 | 13:55

Накануне, 17 мая, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоциклиста. Момент ДТП попал на видео.







По предварительной информации, около 8 часов вечера водитель такси совершал поворот со двора на улицу Бакалинскую. Но не пропустил мотоциклиста, который следовал, предположительно, на зеленый сигнал светофора прямо. Водитель двухколесного транспорта пытался избежать столкновения, но не смог и на скорости влетел в легковой автомобиль. Мужчину отбросило в сторону, он два раза перевернулся в воздухе и прокатился по земле.



К счастью, мимо проезжала скорая помощь, которая оказала первую помощь. 23-летнего водителя мотоцикла госпитализировали в больницу.

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Фото: скриншот видео