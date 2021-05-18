Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » ДТП в Уфе: мотоциклист на скорости влетел в легковое авто | видео

ДТП в Уфе: мотоциклист на скорости влетел в легковое авто | видео

ДТП в Уфе: мотоциклист на скорости влетел в легковое авто | видео

18 май 2021 | 13:55

Накануне, 17 мая, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоциклиста. Момент ДТП попал на видео.

По предварительной информации, около 8 часов вечера водитель такси совершал поворот со двора на улицу Бакалинскую. Но не пропустил мотоциклиста, который следовал, предположительно, на зеленый сигнал светофора прямо. Водитель двухколесного транспорта пытался избежать столкновения, но не смог и на скорости влетел в легковой автомобиль. Мужчину отбросило в сторону, он два раза перевернулся в воздухе и прокатился по земле.

К счастью, мимо проезжала скорая помощь, которая оказала первую помощь. 23-летнего водителя мотоцикла госпитализировали в больницу.

Читайте также:

В Бижбулякском районе мужчина угнал машину должника, врезался на ней в дерево и вернулся обратно
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

Теги: Уфа
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: