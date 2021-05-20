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ДТП в Уфе: водитель за рулем иномарки врезался в фонарный столб

ДТП в Уфе: водитель за рулем иномарки врезался в фонарный столб

20 май 2021 | 11:53

Вчера, 19 мая, в 19 часов 30 минут 34-летний водитель за рулем «Renault Latitude», двигаясь по улице Российская в сторону Южного проезда, влетел в фонарный столб. Об аварии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Было установлено, что водитель не имел права на управление транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП начато разбирательство.

«Всего вчера на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 нарушений ПДД, задержаны 33 нетрезвых водителя. Разыскано два ранее угнанных автомобиля», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе под колесами КамАЗа погиб мальчик на велосипеде.

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Источник: gtrk.tv
Фото: УГИБДД МВД по РБ

Теги: Уфа
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