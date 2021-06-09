В Башкирии водитель "Hyundai Santa Fe" погиб, опрокинувшись в кювет
09 июн 2021 | 10:44
Ближе к ночи в Зилаирском районе на 1 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 39-летний житель Баймака за рулём "Hyundai Santa Fe" на затяжном повороте совершил опрокидывание автомобиля в кювет.
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 30 нетрезвых водителей. Разыскано два ранее угнанных автомобиля.
8 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.
Ранее сообщалось об аварии в Уфе: автоледи за рулем Kia Sportage сбила мужчину на мотоцикле «Honda».
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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