В Башкирии водитель "Hyundai Santa Fe" погиб, опрокинувшись в кювет

09 июн 2021 | 10:44

Ближе к ночи в Зилаирском районе на 1 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 39-летний житель Баймака за рулём "Hyundai Santa Fe" на затяжном повороте совершил опрокидывание автомобиля в кювет.



В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.







За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 30 нетрезвых водителей. Разыскано два ранее угнанных автомобиля.



8 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.



Ранее сообщалось об аварии в Уфе: автоледи за рулем Kia Sportage сбила мужчину на мотоцикле «Honda».





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ