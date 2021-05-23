В Стерлитамаке было обнаружено обгоревшее тело на месте пожара в жилом доме

23 май 2021 | 10:19

22 мая случился пожар в Стерлитамаке, в котором погиб человек. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщило, что сигнал о возгорании в многоквартирном доме по ул. Шаймуратова поступил в 17.25.



Прибывшие на место пожарные обнаружили горение однокомнатной квартиры. Сотрудниками газодымозащитной службы были эвакуированы три человека, чтобы не допустить отравление вредными веществами.







Силами огнеборцев пожар был ликвидирован в течение 20 минут. К сожаление не обошлось без жертв – было обнаружено тело мужчины 55 лет.



Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.





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